Reeds vorig jaar werd duidelijk dat er gewerkt wordt een aan nieuwe Middle-earth: Shadow of Mordor-game, maar veel informatie was er nog niet bekend.

De ontwikkelaar of uitgever heeft nog niets gelost over het vervolg, maar dat hield winkelketen Target niet tegen om de naam te lekken. Zo werd bekend dat de game verkocht zal worden als Middle-earth: Shadow of War.