We kunnen jullie jammer genoeg nog geen exacte datum meegeven, maar wel dat je je nog steeds kan pre-registreren voor het spel via Google Play. Doe je dat, dan krijg je een seintje eens de game beschikbaar is. Handig want zo hoef je dus niet dagelijks naar de Google Play-store te surfen om te zien of de game uit is.

Super Mario Run kwam op 15 december van vorig jaar uit voor iOS en binnen de kortste keren werd het spel maar liefst vijftig miljoen keer gedownload. Wil je de game zelf eens aan een test onderwerpen, weet dan dat de download en de eerste wereld en drie levels gratis zijn. Wil je ook de andere werelden en levels spelen, dan zal je wel tien euro moeten ophoesten.

Ook al verscheen Super Mario Run midden december 2016, toch wist de app een plekje te veroveren in de top tien van de App Store in 2016. De eerste plaats was echter weggelegd voor het onvermijdelijke Pokémon Go.