Valve twijfelde sterk omtrent het bedrag. Eerst werd er gespeculeerd over een bedrag tussen de 200 en 5000 dollar, met andere woorden een bedrag die 'prutsers' zou afschrikken, maar tegelijkertijd laag genoeg zodat kleine ontwikkelaars nog steeds hun games richting Steam zouden pushen. Uiteindelijk werd geopteerd voor een schappelijke prijs van 100 dollar per titel. Met Steam Greenlight stond dat bedrag ook op 100 dollar, maar dan per ontwikkelaar. De lage prijs is vooral te danken aan de community: "Our internal thinking beforehand had us hovering around the $500 mark, but the community conversation really challenged us to justify why the fee wasn't as low as possible, and to think about what we could do to make a low fee work."

Het wordt echter nog leuker voor ontwikkelaars. Eens hun game meer dan 1000 dollar heeft opgeleverd, krijgen ze de 100 dollar gewoonweg teruggestort op hun rekening. Door de lage instapkost loopt Steam nog steeds het gevaar overladen te worden met minder succesvolle games, al zeiden ze bij Valve het volgende: "One person's trash is another person's treasure." De service zal niet lang meer op zich laten wachten, al is er nog geen concrete release gepland.