Op moment van schrijven zitten Lazlo en Ard in Amsterdam ten huize Guerilla Games om er Horizon Zero Dawn aan de tand te voelen, maar her en der laten mensen op het internet weten dat ze al een exemplaar in het bezit hebben van de game.

SlasherJPC, actief op Twitter, toont aan de hand van enkele screenshots alvast dat ontwikkelaar Guerilla een bijzonder indrukwekkend oog voor detail heeft. Zo zoomde hij in fotomode in op een boom waar hij in eerste instantie enkele bewegende blaadjes op de schors zag. Bleek dat een hele rij aan mieren druk in de weer waren om hun interne logistiek in orde te brengen, net als in de vele National Geographic-documentaires. Straf! De screenshots zijn trouwens genomen op PlayStation 4 Pro.