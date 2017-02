South Park: The Fracturen but Whole werd al enkele keren uitgesteld en het einde van een moeilijke ontwikkelingsperiode lijkt nog niet in zicht.

De nieuwe South Park is pas voor volgend fiscaal jaar.

Ubisoft maakte namelijk bekend dat het South Park: The Fractured but Whole verhuist naar het volgende fiscale jaar. Normaal gezien zouden we de game in het eerste kwartaal van 2017 mogen verwachten, maar dat zit er dus niet in.

Het bedrijf gaf geen nieuwe datum. Het enige dat we weten is dat we de game pas na 1 april 2017 mogen verwachten.