Skyrim komt met Survival Mode op de proppen

Dergelijke Survival-modi zijn de laatste jaren zeer populair in tal van games. Dat is klaarblijkelijk niet aan de mannen van Bethesda voorbijgegaan; de ontwikkelaar besliste een overlevingsmodus in de game te integreren. Naast reusachtige reuzen en ander gespuis, zullen voortaan het weer en een knorrende maag een invloed hebben op je levensstatus. De overlevingsconcepten werden daarbij zorgvuldig doorgevoerd; zo kan rauw vlees eten nefaste gevolgen hebben voor je gezondheid en werd het Fast Travel-systeem uitgeschakeld. Survival Mode is nu beschikbaar voor Skyrim Special Edition op pc. De Xbox One- en PlayStation 4-versie van de game krijgen de modus volgende week aangemeten.