Wij konden de PvP-modus, genaamd Loot Hunt, waarin twee teams van 5 het tegen mekaar opnemen in piratenschepen, onderverdeeld in vier klassen, aan de tand voelen. Daar lees je alles over in onze hands-on special.

Er werd reeds gefluisterd dat deze modus slechts het tipje van de ijsberg was, en dat de game ook en single player-modus mét verhaallijn aan boord zou hebben. En dat nieuws is nu officieel. Getuige daarvan de woorden van een Ubisoft-spreekbuis:

"Skull and Bones will offer a narrative campaign which will be integrated into the game and will not be something aside of the multiplayer experience. In this campaign, players will encounter iconic characters and memorable rival pirates. More details will be shared at a later date."

Onze nieuwsgierigheid is alvast gewekt.