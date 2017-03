Wie zijn kans wil wagen op een plekje in de gesloten beta kan op deze website zijn PSN ID achterlaten. De geselecteerde autocoureurs zullen online tegen elkaar moeten racen waarbij er elke dag andere banen, voertuigen en racemodi kunnen worden uitgetest.

Nieuw in Gran Turismo Sport is het bestuurdersprofiel die alle statistieken over jouw chauffeur zal vastleggen. Dit profiel zorgt ervoor dat er online een beter evenwicht kan worden gevonden tussen de verschillende spelers. Zo zal de ontwikkelaar ongewenste frustraties vermijden die tijdens het online rijden op de verschillende racecircuits kunnen opduiken. Dit nieuws horen wij graag waardoor onze inschrijving al lang is verstuurd!