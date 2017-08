De ontwikkelaar stelde namelijk een lijst op van een twintigtal worden die als beledigend worden ervaren. Ieder woord kreeg daarbij een specifieke threshold, naargelang de beledigingsgraad. Op basis van deze thresholds gaat Psyonix binnenkort spelers bannen, gaande van 24 uur, tot 72 uur, tot een week en zelfs permanent. Het werk achter het manueel bannen van spelers, explodeerde expontieel waardoor de ontwikkelaar moest ingrijpen:

“Of the thousands of reports we receive every day, the majority are tied to in-game abuse and harassment — typically in the form of abusive language. This new Language Ban system will help us address reports quickly and precisely.”

Een goede zaak als je het ons vraagt!