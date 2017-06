Cody Bradley, de Lead Producer bij Grey Box, liet eerder deze week een statement van jewelste optekenen. Als iemand erin zou slagen om Rime te kraken, dan zou de DRM-module in het spel worden uitgeschakeld. Spelers hadden namelijk geklaagd over de haperende prestaties van de game, die onder de werking van de antipiraterijcode zouden lijden.

Enkele dagen later is het zo ver: Baldman, naam van de persoon die een crack voor het spel heeft verspreid, deelde mee dat het spel inderdaad vlotter draait zonder de DRM (digital rights management). Uitgever Grey Box onderzocht de aantijgingen, gaf toe dat de crack legitiem was en patcht het spel nu. Na de update is Denuvo, naam van de DRM, uitgeschakeld, wat tot betere prestaties leidt.

De technische uitleg achter Denuvo geeft duidelijk weer waarom het spel zo'n last ondervindt: tijdens het opstarten van de game communiceert Rime 300.000 keer met de DRM-server. Daarna, na 30 minuten gameplay, zit je aan 2 miljoen signalen. Bij games zoals Sniper: Ghost Warrior 3 zijn dat er zo'n 50.