Naar jaarlijkse gewoonte worden heel wat gebouwen rond de E3-beurs volgeklad met reclame voor nieuwe games. Ook dit jaar is dat niet anders en verschijnen er heel wat coole kunstwerken in en rond Los Angeles. Momenteel is er een groot kunstwerk in opbouw met het geschrift: "God of W". Het is momenteel gissen over welke game het gaat...

Just kiddin! Uiteraard gaat het over de nieuwe God of War. Op NeoGAF wordt er dan ook op grappige wijze gespeculeerd over het schilderwerk: God of Wario, God of Women of God of Wardrobes? Wat een pak interessanter is, is het feit dat dezelfde muur gebruikt werd om Horizon: Zero Dawn te promoten en we weten allemaal hoe het met die game is afgelopen...

Eerder deden geruchten de ronde dat de nieuwe God of War begin 2018 zou verschijnen. Als God of War dezelfde promotiecyclus volgt als Horizon: Zero Dawn (wat nu wel sterk het geval lijkt), dan zou die releaseperiode wel eens kunnen kloppen aangezien Horizon: Zero Dawn eind februari 2017 verscheen. Wordt ongetwijfeld vervolgd tijdens de E3-beurs.