Herinner je je de Resident Evil-films nog? Wij in ieder geval wel. Zulke abominaties blijven jammer genoeg langer op je netvlies gebrand staan dan de doorsnee Box Office-hit. Of we blij mogen zijn dat de filmserie terugkeert met een volwaardige reboot? Euhm …

De eerste zes films waren met wisselend succes overwegend pover.

Maar hij komt er dus in ieder geval wel, die herlancering. Martin Moscowitz, hoofd van Constantin Film, vertelde tijdens het Cannes-filmfestival aan het Amerikaanse blad Variety dat er plannen voor een nieuwe Resident Evil-prent in de steigers staan.

Het gaat in ieder geval over een reboot, maar wie er net in meespeelt, of wie de film regisseert blijft nog onbekend.

De eerste Resident Evil-films waren jammer genoeg het schoolvoorbeeld van hoe films geïnspireerd door videogames slecht werken. Dat het ook anders kan, weten we intussen gelukkig wel door een degelijke (we gaan niet noodzakelijk zeggen ‘goede’) Assassin’s Creed-verfilming. Hopelijk wordt deze verfilming van de geliefde horrorreeks net zoals het geweldige Resident Evil VII een verademing en een aangename verrassing.