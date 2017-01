Het is dan ook jammer dat Nintendo Switch-spelers deze horrortitel niet op Nintendo's nieuwste zullen kunnen spelen bij release, en ook later niet. In een interview vertelt producer Masachika Kawata immers dat Capcom geen plannen heeft om de game door te trekken naar Nintendo Switch.

"I think it's a very unique piece of hardware. I'm looking forward to the possibilities of the system itself, but we have no plans at the moment regarding Resident Evil on Switch."

Een spijtige zaak vinden wij dat. Wij zijn immers al een stuk gevorderd in de game en we kunnen jullie toch al een beetje verklappen dat er jullie het 'een en het ander' te wachten staat eens de deuren van de Bakers hun woning zich voor je openen...