Dat het niet goed ging met de mod was eergisteren al duidelijk. De trailer die de makers ons voorschotelden werd er even snel als die erop kwam afgehaald. Vanaf toen werd er hevig gespeculeerd over de toekomst van dit project.

Gisteren kwam White Team echter met het bericht dat ze door uitgever Take Two werden gedwongen om de ontwikkeling stop te zetten.

“I know this is hard pill to swallow, but as you may have noticed we did get contacted , and we sadly have to say we are stopping this project.”

Later voegden ze hier nog aan toe dat ze enkel deze GTA V-map van de Xbox 360 versie wouden converteren naar de PC-versie van deze game. Ze waren echter niet van plan om iets aan de multiplayer of de single player te doen.

“We were only gonna get a way to convert the map with both legal copies of each game , and some custom scripted additional content , there was never any intention or mention to either port a storymode over from RDR to V.”

Waarom deze mod werd stopgezet is echter nog niet helemaal duidelijk.