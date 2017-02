RAGE is nu digitaal beschikbaar op Xbox One, en dit tegen de prijs van 15 euro, stuurt Major Nelson de wereld in via Twitter. RAGE was een niet onaardige shooter, verschenen in 2011, die je kan omschrijven als een mix tussen Fallout, Mad Max en Borderlands.

De game werd ontwikkeld door id Software en uitgegeven door Bethesda in 2011, en kon op heel wat bijval rekenen. RAGE is trouwens reeds een tijdje speelbaar via Xbox One's backwards compatibiliteitsmodus, op voorwaarde dat je het schijfje in je bezit had/hebt.

Was dat niet het geval, dan kon je de game uiteraard niet spelen. Maar daar komt dus verandering in want je kan de game nu ook digitaal aanschaffen via de Xbox Store. Als je deze titel nog niet gespeeld hebt, dan willen we je dat alsnog graag aanbevelen van dat wel te doen.

Weetje: RAGE is de laatste game van id waar John Carmack nog aan meegewerkt heeft, voor hij zijn overstap maakte naar Oculus.