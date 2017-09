PUBG-ontwikkelaar niet blij met Fortnites Battle Royal-modus

Hoewel Bluehole nog geen concrete stappen heeft ondernomen, laat het nu weten dat er zorgen onstaan binnenin de studio omtrent de nieuwe Fortnite-modus. Epic Games vertelde bij de release van de modus tevens dat PUBG een grote inspiratiebron was. "We’ve had an ongoing relationship with Epic Games throughout PUBG’s development as they are the creators of UE4, the engine we licensed for the game," vertelde Bluehole Vice President Chang Han Kim.

Chang Han Kim gaat verder en zegt dat zelfs bepaalde UI-elementen klakkeloos werden gekopieerd. Als kers op de taart verkoopt Epic Games hun nieuwste modus met ongezouten referenties naar PUBG. "This was never discussed with us and we don’t feel that it’s right," laat een geïrriteerde Han Kim weten. Bluehole bekijkt momenteel welke stappen het tegen Epic Games kan ondernemen. Plagiaat of niet; wat denken jullie?