Het volgende succes dat het team op zijn lijstje mag schrijven is dat van meest gespeelde game die niet afkomstig is uit de Valve-stal. De eer om dit nieuws te delen met de wereld was uiteraard weggelegd voor niemand minder dan Brendan Greene, bij familie en vrienden ook bekend als de echte PlayerUnknown.

'Peak players' wil zeggen dat het kan tellen op het grootste aantal spelers die de game tezamen online spelen op hetzelfde moment. Voor PUBG bedroeg dat op dat moment net geen 500,000 spelers. Na Dota 2 en CS: GO een mooie derde plaats. Maar aangezien dit beide titels zijn uit de stal van Valve, wist PUBG dus een hele mooie eerste plaats te versieren.

Maar het strafste hieraan is dat het nog steeds gaat om een game die officieel nog steeds niet gereleaset is.

We now hold the record for the highest peak player count of any non-Valve game! GG WP everyone <3 pic.twitter.com/cHjXPeSE8p