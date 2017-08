PSN mogelijk gehackt, wijzig je wachtwoord!

Op het Twitter-account van PlayStation verscheen even een tweet dat hackers onder de naam OurMine toegang tot de databank met PSN-accounts hadden verkregen. Ondertussen is die specifieke tweet verdwenen, maar het lijkt ons toch een goed idee om je wachtwoord te wijzigen.

Ook in 2011 werd het PlayStation Network door hackers onderuit gehaald. Een cyberattack zorgde toen voor enorm veel overlast. 70 miljoen accounts werden toen het slachtoffer. Hopelijk zal het nu zo'n vaart niet lopen, maar zoals het spreekwoord luidt: "Better safe than sorry!"