De nieuwe update is ongeveer zo'n 340 MB groot en wordt automatisch binnengetrokken wanneer je je console aanlegt. Eerst en vooral zou de nieuwe update de performantie van het huidige systeem verbeteren. Verder worden nieuwe iconen geïntroduceerd voor PlayStation-applicaties zoals voor de PlayStation Store. En dat is het zowat. Geen spectaculaire update zoals de vorige keren, but hey, it's something...