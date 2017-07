Altijd The Surge willen spelen, maar geen tijd of geld gehad om dit spel aan te schaffen? Let dan nu zeker goed op! Uitgever Focus Home Interactive en ontwikkelaar Deck 13 maken namelijk, via het officiële Twitter-kanaal , bekend dat we volgende week een gratis demoversie voor deze titel mogen verwachten voor PS4, Xbox One en PC.

PS4 Pro-gebruikers zullen in deze proefversie kunnen genieten van 60FPS met een resolutie van 4K of 1080p.

In welk stuk deze versie zich gaat afspelen, hoe lang je zal kunnen spelen en wat er allemaal beschikbaar zal zijn, is echter onduidelijk. We hopen dat de makers dit allemaal nog gaan onthullen in de loop van volgende week.

Can you survive The Surge's demo?



Available next week on PS4, XBox One and PC. pic.twitter.com/2ns2U20BOj — The Surge (@TheSurgeGame) 12 juli 2017