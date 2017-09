PlayerUnknown's Battlegrounds walst over Dota 2 heen in gelijktijdige Steam-spelers

PlayerUnknown’s Battlegrounds blijft maar potten breken. Zoveel potten zelfs, dat we ons stilaan beginnen afvragen of er nog potten over zijn. De battle royale-titel verpulverde het recordaantal gelijktijdige spelers op Steam met meer dan 1,34 miljoen log-ins.

Daarmee stoot Bluehole met PUBG de alleenheerser Dota 2 eindelijk van de troon, die het met iets meer dan 1,29 miljoen gelijktijdige spelers op zijn uiterste piekmoment steeds beter deed. Opvallend, aangezien Dota een gratis game is, tegenover de kleine dertig euro die je in PUBG investeert.

En het ziet ernaar uit dat de Early Access-titel nog niet over zijn hoogtepunt heen is. Momenteel bezitten al meer dan 10 miljoen pc-gamers het spel. En dan moet de game nog een tweede golf aan nieuwe spelers verwelkomen wanneer hij later dit jaar op Xbox One verschijnt.