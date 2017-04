In de korte filmpjes toont Platinum beelden van zowel het eerste als het tweede deel in de Bayonetta-franchise. Elk filmpje toont een eigen fragment en het opvallende is dat elke video het bijbehorende fragment precies drie keer herhaalt...

Fans speculeren er al vol op los: het kan geen toeval zijn dat er in vijf verschillende video's telkens een fragment uit de reeks drie keer wordt herhaalt. Volgens hen is dit een onofficiële bevestiging voor het feit dat Bayonetta 3 in ontwikkeling is. Wij zijn in ieder geval erg benieuwd of we tijdens de aankomende E3 een officiële onthulling mogen aanschouwen. De video's zijn hieronder te bekijken!