Eén miljard dollar. Dat is hoeveel Overwatch wist op te leveren in minder dan één jaar tijd. De franchise wordt hierbij meteen ook uitgeroepen tot de snelst groeiende franchise uit het Blizzard-assortiment.

De financiële resultaten werden door het bedrijf zelf bekendgemaakt. Overwatch vervoegt hierbij het lijstje van andere '1 miljard-games' van Activision zoals Call of Duty, Skylanders en World of Warcraft. Behoorlijk impressionant, zeker gezien de game zijn eerste kaarsje nog niet heeft uitgeblazen. Dat doet het pas later deze maand op 24 mei, hopelijk met een event vol loot, skins en plezier.