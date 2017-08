Overwatch Deathmatch-modus nu beschikbaar

Gedaan met samenwerken in Overwatch! Vanaf vandaag is het ieder voor zich...

Vanaf nu is het ieder voor zich in Overwatch...

Er is immers een gloednieuwe spelmodus beschikbaar in de Overwatch Arcade! In Deathmatch en Team Deathmatch nemen spelers het solo of in teams tegen mekaar op en is er van genade geen sprake. Ga voor de meeste kills en zorg ervoor dat je bovenaan het in-game scorebord eindigt.

Verg het uiterste van de skills van je heroes in de Free-For-All modus, of ga de strijd aan in teamverband in Team Deathmatch. Diverse mappen werden aangepast voor deze nieuwe spelmodus, en er werd ook een nieuwe map, genaamd Chateau Guillard, voor de Free-For-All matches.