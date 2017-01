Wie Mei één van Overwatch zijn meer likeable personages vindt door haar eerder volslanke look, moest toch twee keer kijken toen de jongste skin voor de ijskoningin live ging. Het ziet ernaar uit dat de jongedame een dieetkuur volgde in aanloop van Chinees nieuwjaar.

Laten we zeggen dat Mei gewoon wat plaats wou maken voor een heerlijk Chinees nieuwjaarsmaal.

Blizzard geeft toe dat Mei er sinds de Year of the Rooster-update een pak slanker uitziet. De Amerikaanse ontwikkelaar verklaart ook meteen via het Overwatch-forum dat het om een bug gaat en niet om een opzettelijke keuze. Intern werd de fout al verwerkt, maar het is nog even wachten op een volgende patch om het probleem op jouw eigen scherm recht te zetten.

Mei’s slankere figuur kwam relatief snel in opspraak na de jongste update voor Blizzards recentste titel. Voor menig gamer was het lichtjes mollige figuur van de schattige (doch hatelijk dodelijke) ijskoningin een statement naar de Hollywoodiaanse standaarden vol wespentailles en afgetrainde lijven. Dat statement leek even met één nieuwe skin compleet teniet gedaan.

Gelukkig gaat het dus om een eerlijke fout en niet om een opzettelijke koerswijziging. Neem jij bezwaar aan het uiterlijk van jouw favoriete game-personages, of lijkt deze discussie jou reinste onzin?