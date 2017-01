“The world needs heroes, and over 25 MILLION have answered the call!” Zo kondigde ontwikkelaar Blizzard het heugelijke nieuws aan, want zo’n mijlpaal, daar mag je fier op zijn.

In november meldde de Amerikaanse gamestudio al dat zo’n 20 miljoen fans de weg naar deze immens populaire first-person shooter hadden gevonden. Nu mogen daar dus nog eens een goede 5 miljoen aan worden toegevoegd.





