Blizzard heeft meerdere voormalig beschikbare onderdelen van Hearthstone: Heroes of Warcraft reeds gearchiveerd, maar nu kunnen we tijdelijk deze vergeten features terug aankopen. Momenteel wordt het Wild Open-toernooi beslecht en dat is meteen de reden waarom deze actie op poten werd gezet.

Zo kan je tijdelijk terug Goblin vs. Gnomes- en Grand Tournament-kaartpakketjes kopen. Daarnaast zijn ook de iets oudere avonturen, zijnde Curse of Naxxramas, Blackrock Mountain en League of Explorers, terug van weggeweest. Deze kaarten zullen je in Standard Play geen voordelen opleveren, maar de completionists zijn er misschien nog naar op zoek. Bovendien zijn de adventures zeker de moeite waard qua ervaring, fun en uitdaging, dus twijfel zeker niet te lang als je deze in huis wilt halen.