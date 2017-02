Door de Paris Open te winnen heeft OpTic gaming afgelopen weekend een grote stap voorwaarts gezet op weg naar het 2017 Championship van de Call of Duty World League (CWL), gepresenteerd door PlayStation4. FaZe Clan, Rise Nation en Infused completeerden de top vier aan het eind van de driedaagse, intense competitie van het CWL Paris Open, gehost door ESWC. Aan het eind van de competitie was OpTic weer een stap dichter gekomen bij een plaatsje in de allereerste CWL Global Pro League, die begint in april.