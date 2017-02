Gisteren ontdekten we dat de iconische map Dust2 geen rol meer zal spelen in de officiële competitieve scène van Counter Strike: Global Offensive. Vandaag laat ook de organisatie van Frag-O-Matic weten dat de Counter Strike-competitie tijdens de 19e editie vervanger Inferno zal gebruiken.

Dat laat de organisatie via de officiële website van het evenement weten. Doordat de negentiende editie van het evenement later deze maand plaatsvindt, zullen meerdere teams die aan de Counter Strike: Global Offensive compo deelnemen hun trainingsroutine nog moeten wijzigen.

Frag-O-Matic is nog steeds de grootste LAN in België en zet zijn negentiende editie op 24 februari aan in Wieze. De maps die nu deel uitmaken van de line-up zijn dezelfde als bij de aankomende CS: GO majors, waaronder Dreamhack.

De maps die wel nog in de pool zitten zijn de volgende:

de_inferno

de_nuke

de_train

de_cache

de_mirage

de_overpass

de_cbblestone

Deelnemers van de LAN-party zijn bij deze gewaarschuwd.