De tweet in kwestie bevat enkel een teaser-afbeelding en een datum. Verder houdt de ontwikkelaar zijn lippen over hoe ze dit gaan doen. We zijn alvast nieuwsgierig naar hoe de Zombies-modus eruit gaat zien.

Zijn jullie dit ook?

They’re coming. Prepare for the world reveal of @SHGames' twisted new vision of Call of Duty zombies at @Comic_Con. #WWIIZombies #SDCC pic.twitter.com/OgBjrqsy4t