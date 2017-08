Op Knack 2 is het nog wachten tot en met volgende week woensdag, want dan pas ligt de PlayStation 4-exclusive in de winkelrekken.

Toch is het mogelijk om al eens aan de slag te gaan met Knack 2, want er is een demo verschenen in de PlayStation Store. Daarin kan je aan de slag in het mysterieuze Monastery-level. Voorts dien je puzzels op te lossen, een pak vijanden een paar rake klappen verkopen en krijg je een voorproefje van wat krachtige aanvallen inhouden. Ook de offline co-op modus wordt in de demo ondersteund!

Knack 2 ligt vanaf 6 september in de winkelschappen.