Over de update zelf zijn ze bij Hello Games bijzonder geheimzinnig: "It introduces a new vehicle that will aid home planet exploration, building on the Foundation Update to hint at a path ahead for the future." De Patch Notes zullen pas vrijgegeven worden als de update effectief verschijnt waardoor we eigenlijk volledig in het duister tasten.

Daarnaast liet de ontwikkelaar weten dat ze de community bijzonder dankbaar zijn voor de tonnen feedback en het onvoorwaardelijke vertrouwen. Een concrete releasedatum is er nog niet, maar de Path Finder-update komt er ongetwijfeld zeer binnenkort aan.