Nu de E3 achter de rug is, kijkt Nintendo vooruit naar alle geweldige games die de rest van dit jaar en begin 2018 naar Nintendo 3DS-systemen komen. Daaronder bevinden zich games in enkele van Nintendo’s populairste franchises, inclusief Metroid: Samus Returns, Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers onderdanen, Pokémon Ultra Sun, Pokémon Ultra Moon en Hey! PIKMIN.

Het komende aanbod omvat onder andere de volgende games:

· Metroid: Samus Returns: Een moderne hervertelling van de klassieker Metroid II: Return of Samus die in 1992 voor de Game Boy verscheen. In Metroid: Samus Returns voor de Nintendo 3DS krijgt premiejager Samus Aran nieuwe wapens, acties en vaardigheden die ze kan benutten in een uitgebreide omgeving. De game verschijnt op 15 september, samen met twee nieuwe amiibo in de Metroid-serie: Samus Aran en Metroid. Zolang de voorraad strekt kunnen fans ook de Legacy Edition van de game aanschaffen. Deze bestaat uit een fysiek exemplaar van de game, een downloadcode van Metroid II: Return of Samus voor de Nintendo 3DS, een old-style SteelBook®, de Samus Archive-cd met een selectie van 25 muziektracks uit de hele Metroid-serie, een goudkleurige “S”-button, een 3D Morph Ball-sleutelhanger en een artbook met 40 pagina’s.

· Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers onderdanen: Deze verbeterde versie van de eerste game in de Mario & Luigi-serie verrijkt dit hilarische avontuur met opgepoetste beelden, touchscreenbesturing en handige gameplay upgrades. In de nieuwe spelstand Minion Quest: The Search for Bowser wordt het verhaal verteld vanuit het perspectief van Bowsers vele onderdanen. Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers onderdanen is vanaf 6 oktober verkrijgbaar. Op dezelfde dag verschijnen ook twee nieuwe amiibo-figuurtjes: Goomba en Koopa Troopa.

· Pokémon Ultra Sun & Pokémon Ultra Moon: Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon geven je avontuur in de tropische Alola-regio een nieuwe draai met nieuwe toevoegingen aan het verhaal, nieuwe Pokémon en verbeterde functies. Deze games worden op 17 november gelanceerd.

· Ever Oasis: Deze prachtige en mysterieuze role-playing action-adventure game is gemaakt door Koichi Ishii, de maker van de Mana-serie, en verschijnt op 23 juni. In deze game moeten spelers een enorme woestijn verkennen en puzzelkerkers overwinnen om hun eigen oase tot bloei brengen. Spelers kunnen Ever Oasis nu al proberen door de speelbare demo* te downloaden in de Nintendo eShop.

· Hey! PIKMIN: In deze gloednieuwe Pikmin-game moeten spelers in zijwaarts scrollende levels het touchscreen gebruiken om Pikmin te gooien, en zo puzzels kraken, hindernissen overwinnen en vijanden verslaan. Hey! PIKMIN verschijnt op 28 juli, exclusief voor de Nintendo 3DS-systemen. Op dezelfde dag verschijnen het New Nintendo 2DS XL-systeem en een nieuw Pikmin-amiibo-figuurtje (beide worden apart verkocht). Een speelbare demo* is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Download hier de video.

· Miitopia: Alle Tomodachi’s verzamelen! Een duistere heer steelt de gezichten van iedereen in de wereld van Miitopia, aan dappere spelers de taak om ze terug te brengen. Deze avontuurlijke sim verschijnt op 28 juli, dezelfde dag als de New Nintendo 2DS XL in Europa arriveert.

· Monster Hunter Stories: Bereid je voor op een RPG-avontuur dat heel anders is dan alles wat je tot nu toe in de Monster Hunter-serie beleefde. In Monster Hunter Stories word je geen hunter maar een rider, die vriendschap met monsters sluit om erop te rijden, ze op te voeden en hun krachtige combo’s te gebruiken in turn-based gevechten. Spelers kunnen met verschillende monsters vliegen, zwemmen of stenen kapot beuken om nieuwe delen van de wereld te bereiken. Spelers kunnen ook eieren verzamelen en laten uitkomen voor nieuwe monsters om een groep van vijf monsters te vormen. Monster Hunter Stories is verkrijgbaar vanaf 8 september.

· Etrian Odyssey V: Beyond the Myth: In Etrian Odyssey V: Beyond the Myth bepalen spelers zelf hoe hun avonturen zich ontvouwen. Spelers stellen om te beginnen een groep avonturiers samen om daarmee het mysterieuze labyrint van de Yggdrasil Tree te verkennen. Het vijfde deel in de geliefde RPG-serie bevat de epische turn-based gevechten, uitdagende verkenningstochten en prachtige artstijl waar de fans van zijn gaan houden. Etrian Odyssey V: Beyond the Myth verschijnt komende herfst.

· Radiant Historia: Perfect Chronology: Dit is een uitgebreide versie van de klassieke RPG Radiant Historia die oorspronkelijk voor de Nintendo DS verscheen. Deze versie levert nieuwe verhalende content, verbeterde gameplay en fraaiere beelden. Radiant Historia: Perfect Chronology verschijnt begin 2018.

· Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux: Shin Megami Tensei: Strange Journey keert terug naar de Nintendo 3DS met nieuwe verhalende content, extra eindes, een nieuwe kerker om te verkennen en meer leuke verrassingen. Deze verbeterde versie van de veelgeprezen RPG komt begin 2018 naar de Nintendo 3DS.

· Dr. Kawashima's Duivelse Brain Training: Kun jij je blijven concentreren?: Bereid je voor op een serie uitdagende oefeningen die met name je concentratievermogen beproeven en je werkgeheugen trainen. Test je vermogen om te focussen met acht duivelse trainingsoefeningen die het uiterste van je zullen vergen, of speel tegen vrienden en familie. Deze game verschijnt op 28 juli.