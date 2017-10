Nintendo Direct over Animal Crossing op komst

Nintendo heeft vorig jaar al eens aangegeven dat Animal Crossing een van de eerste franchises moest worden die het pad naar mobiele platforms zou bewandelen. Nu Pokémon, Mario en Fire Emblem al aan de beurt zijn geweest, lijkt de tijd dus rijp om ook Animal Crossing naar de App Stores te brengen.





De Direct zal traditioneel plaatsvinden op een voor Europeanen ongunstig tijdstip: om 05:00 in de ochtend, op woensdag 25 oktober. Dat wordt vroeg opstaan voor de echte Animal Crossing-liefhebber, maar dat zal de moeite waard zijn. De hele uitzending zal namelijk over de nieuwe telg in de franchise gaan. Er wordt geen aandacht geschonken aan 3DS- of Switch-games.