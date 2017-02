Tijdens een recente investor briefing vertelde bedrijfsleider Tatsumi Kimishima dat de hybride console die in maart lanceert de huidige handheld niet vervangt. Er zullen dus simultaan games op beide platformen blijven verschijnen.

De vermelding in de laatste briefing is een reactie op recente geruchten dat de Switch zowel de huidige home console als de handheld zou vervangen. Kimishima vertelde echter al in een eerder interview met Bloomberg dat er nog meer in de pijplijn zit voor de 3DS.

“Thanks to our software, the 3DS hardware is still growing. So that business still has momentum”, vertelde de Nintendo-directeur tijdens dat interview. “And certainly rather than being cannibalized by the Switch, we think the 3DS can continue in its own form.”

Kimishima wijst erop dat er nog een hele reeks aangekondigde titels in de steigers staan voor de handheld. Daarnaast teaset hij nog een reeks onaangekondigde games die op het platform zullen verschijnen: “We will have several follow-up titles from popular franchises on Nintendo 3DS and we are developing many other unannounced titles to continue to enrich the software lineup going forward.”

Slecht nieuws dus, als je hoopte om weer helemaal mee te zijn met de Nintendo handheld line-up met enkel een Switch in huis. Goed nieuws voor iedereen die intussen de meest populaire handheld console van het moment in huis haalde.