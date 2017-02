Even geleden kon je je via de PlayStation Blog inschrijven om deel te nemen aan de nieuwe PlayStation 4-firmware bèta. Die bèta gaat vandaag van start.

Firmware 4.50 zal heel wat nieuwe elementen toevoegen die de gebruikerservaring zou moeten opkrikken. Wij lijsten even de belangrijkste zaken op:

Ondersteuning voor externe HDD's: Je PlayStation 4 zal externe HDD's ondersteunen. Daardoor is het overbodig om je interne harde schijf te vervangen als die dreigt vol te staan met geïnstalleerde games. De enige voorwaarden: het moet over een USB 3.0-aansluiting gaan en de harde schijf mag niet groter zijn dan 8 terabyte.

3D Blu-ray ondersteuning voor PlayStation VR: Indien je een PlayStation VR in huis hebt, kan je 3D Blu-rays afspelen en genieten van stereoscopisch 3D via de VR-headset.

Eigen wallpapers: Het wordt mogelijk om zelf een wallpaper naar keuze in te stellen voor je PlayStation 4 home screen. Zo wordt het mogelijk om via de Share-knop een achtergrond in te stellen

Voor de volledige lijst met nieuwigheden, verwijzen we je door naar de PlayStation Blog. Over enkele weken zou Sony meer details bekendmaken over de te lanceren firmware.