Nieuwe CEO voor Telltale Games

Pete Hawley stond tot voor kort aan het hoofd van Zynga, een gameboer die inzet op mobiele games die integreren met sociale media. Hawley vervangt Dan Connors, mede-oprichter van de studio die aan de leiding kwam toen Kevin Bruner in 2015 opstapte. Reeds toen was de raad van bestuur op zoek naar een vervanger voor Connors, aangezien hij niet lang de naam CEO wou dragen. Hawley voelt zich vereerd met de CEO-benoeming: "I've been a huge fan since Telltale reinvented the old LucasArts games. Now it is working with some of the biggest intellectual properties in the world. It was too good an opportunity to pass up." Telltale Games werkt momenteel aan enkele leuke games waaronder vervolgtitels voor Wolf Among Us en Game of Thrones.