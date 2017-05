De Prise de Tahure-map situeert zich in de zomer van 1917 net nat het Nivelle-offensief. De geallieerden probeerden hier de Duitse troepen weg te houden van centraal Frankrijk, maar slaagden daar niet in. De focus zal hier liggen op hevige schermutselingen in de loopgraven van de regio. Dit betekent ook dat het tempo uit de strijd gehaald zal worden, waardoor er een ander licht op de game zal schijnen.

Dit had DICE te zeggen over de nieuwe map: “The frontline trench networks cut right through several villages facing obliteration from the constant skirmishing between German stormtroopers and French raiders. This is a war of attrition. Adaptability and tactics are the means to wear your adversary down.” Een exacte releasedatum voor de Prise de Tahure-map is er nog niet.