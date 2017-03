Overwatch is ondertussen aan zijn vierde competitieve seizoen toe. Niet alleen kunnen we weer met zijn allen ten strijde trekken, Blizzard heeft namelijk nog enkele andere zaken in petto.

Spelers die effectief willen deelnemen aan het vierde seizoen dienen opnieuw tien Placement Matches te spelen vooraleer ze aan het echte werk kunnen beginnen. Daarbij liet Blizzard ook blijken dat ze een gloednieuw personage in de steigers hebben staan. Wie of wat het personage wordt, is momenteel nog niet bekend. Ten slotte krijgen we met het vierde seizoen voor het eerst in de Overwatch-geschiedenis een heuse Game Browser aangeboden. Hoe het ding in zijn werk gaat, kun je hieronder bekijken.