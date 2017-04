NieR: Automata doet het pakken beter dan zijn voorganger.

Dat meldt trotse uitgever Square Enix. Het gaat om een combinatie tussen de digitale en fysieke copies.

NieR: Automata doet het op die manier alvast beter dan zijn voorganger, de originele NieR. In Japan ging die oorspronkelijke titel 134 000 keer over de toonbank in zijn eerste zeven levensmaanden. Deze opvolger ging in Japan alleen al meer dan 198 000 keer over de toonbank op PS4 alleen.

Die verkoopscijfers lijken niet geheel onterecht. Menig reviewer sprak lovende woorden over de nieuwste NieR. Onze eigen Raf wist de game ook wel te smaken met een bevredigende 7,9 score.

Heb jij de game al in huis? Wat denk jij van Automata?