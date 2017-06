Rise of the Necromancer, de DLC voor Blizzards actievolle RPG Diablo III: Reaper of Souls, zal vanaf volgende week dinsdag beschikbaar zijn. Binnen een week kunnen we dus met de nieuwe class aan de slag.

Wie Diablo III: Reaper of Souls nog niet in zijn bezit heeft, kan met de Eternal Collection meteen heel het pakket, inclusief basisspel, uit de PlayStation Store of Xbox Live halen. Zij die Reaper of Souls, of de Ultimate Evil Edition op console, wel hebben, kopen deze toevoeging voor 14,99 euro.

De Necromancers, zo zijn de Priests of Rathma doorgaans gekend, doken voor het eerst op in Diablo II. Toen spreidden zij reeds hun machtige toverkunst tentoon, waarbij uit de dood herrezen slaafjes hun wil uitvoeren.

Naast de extra class, krijg je ook de misvormde Golem als in-game dier, cosmetische Wings of the Crypt Guardian, op pc twee nieuwe character slots en stash tabs, en tot slot nog een portret, banner, sigil en accent van de Necromancer.