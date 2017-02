In dit tornooi zullen 's werelds beste spelers het tegen elkaar opnemen in een standaard Pro Sports League-formaat. De NBA is hierbij de eerste echte Amerikaanse Professional Sports League die meewerkt aan dergelijk eLeague-tornooi. Het tornooi gaat in 2018 van start en zal plaatsvinden met uitsluitend bestaande NBA-teams. Elk team zal hierbij uit vijf professionele eSports-spelers uit de 2K-community bestaan die elk met hun eigen unieke personage zullen deelnemen. De uitverkoren ballers zullen de komende maanden worden bekendgemaakt. NBA 2K18 staat gepland voor later dit jaar en is de eerste game in de reeks die de besproken modus zal aanbieden.