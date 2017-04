De naam van modder Turbodriver zal misschien geen belletje doen rinkelen, maar misschien ken je - jij snoeper! - wel WickedWhims, de mod die expliciete seks toevoegt aan de game The Sims 4. Daar waar het in de originele versie braaf blijft en je vooral hartjes ziet tijdens "de daad", zorgt de modificatie ervoor dat de seksbeleving in het spel vrij diepgaand en gedetailleerd is. En dat legt de ontwikkelaar van WickedWhims geen windeieren.

De mod gaat vrij ver in excpliciete seksbeleving. Dit is één van de bravere screenshots van de modwebsite (die we overigens gecensureerd hebben).

Turbodriver verdient met z'n mod maandelijks 4161 dollar op Patreon waar zo'n duizend fans zitten die maar al te graag betalen voor de mod. Voldoende voor Turbodriver om er z'n full-time job van te maken zodat hij de mod kan blijven updaten en uitbreiden. Dat ook andere modders profiteren van het succes van WickedWhims bewijzen onder andereendie zelf ook nog animaties - en die gaan vrij ver - en dergelijke tegen betaling toevoegen aan het origineel van Turbodriver. "Ik heb eigenlijk een nieuwe markt uit de grond gestampt", zo liet hij weten aan de website Kotaku.

"Eenmaal je zo'n mod uitbrengt, spreek je een vrij groot publiek aan en begin je berichten te krijgen van mensen met verschillende soorten fetisjen. Je krijgt dan echt te maken met vuile zaken," zo vervolgt hij. "Sims kunnen niet zomaar iemand liefhebben in de game of plots seks hebben, er moet een reden zijn. Ik vind dat er factoren moeten zijn als werk, situatie, locatie, tijdstip, of er nog Sims in de buurt zijn en of ze ook zin hebben. En daarom wil ik een systeem implementeren genaamd "Desire" dat eigenlijk weergeeft hoe waarschijnlijk het is voor een Sim om om seks te vragen en hoe hard hij of zij er zal van genieten." Grote plannen dus.

Gaan dergelijke mods te ver volgens jullie? Of kan dit wel in this day & age?