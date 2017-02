Het ziet er naar uit dat de Microsoft Store even op hol geslagen is, toch als we afgaan op gigantische update voor de Windows 10-versie van Gears of War 4...

De kolossale 248GB-update voor Gears of War 4 werd gespot door NEOGAF-gebruiker Gowans. Het viel hem namelijk op dat de initiële update voor Gears of War 4 begon met een update van 101GB, doorschoot naar een update van meer dan 248GB. Toen hij de update had stop gezet, en daarna weer aanzette, kreeg hij terug een totale update van 101GB voor de kiezen.

Meer dan waarschijnlijk is hier iets niet pluis, zeker als je weet dat Gears of War 4 op zich slechts 50GB weegt. Best dus even dubbelchecken voor je zelf aan de slag zou gaan.