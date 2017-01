Xbox One-bezitters mogen Scalebound op hun buik schrijven.

Microsoft maakte vandaag bekend dat Scalebound nooit het levenslicht zal zien. Na een lange ontwikkelperiode heeft het team achter de actie-RPG beslist om de ontwikkeling van Scalebound te stoppen: "After careful deliberation, Microsoft Studios has come to the decision to end production for Scalebound. We’re working hard to deliver an amazing lineup of games to our fans this year, including Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves and other great experiences."

Microsoft ging een exclusieve partnership aan met PlatinumGames om van Scalebound een Xbox One-exclusieve game te maken. Zover gaat het dus niet komen, waardoor Xbox One-bezitters een exclusive minder mogen verwachten.