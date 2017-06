Als het van Duncan Jones, de regisseur van het verguisde Warcraft: The Beginning , afhing, dan zou er zeker een sequel komen. Hij had zelfs al een idee waar hij naartoe wilde met de opvolger: "This first film is about establishing the world, and showing Durotan helping his son escape a dying planet. So, to me, the idea over the course of three films would be for Thrall to fulfil that vision of Durotan to create a new homeland for the Orcs."

Maar het lijkt ijdele hoop... Warcraft: The Beginning kon immers op niet veel bijval rekenen en bracht, op een recordopbrengst in China van 220,8 miljoen dollar na (in Amerika scoorde hij slechts 47 miljoen dollar), niet veel geld in het laatje.

Warner [Bros], Legendary, Blizzard en een pak andere geldschieters staan dan ook niet te springen om met nieuwe budgetten op de proppen te komen om een vervolg te financieren.

Nochtans had Jones het script voor Warcraft 2 al in zijn hoofd zitten: "So, in film two, it would be the adolescent years of that baby and anyone who does know their Warcraft stories would know it's very much a Spartacus story that goes on with that character. I would basically follow that through."

Wij vinden het alvast jammer... Ook al was de film, voorzichtig uitgedrukt, niet schitterend, een vervolg zagen we -als fans- zeker zitten.