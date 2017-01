Het immens populaire Rocket League van ontwikkelaar Psyonix heeft de kaap van 25 miljoen spelers wereldwijd overschreden. Dat meldde de ontwikkelaar onlangs zelf nog via een officieel dankbericht aan de fans via Twitter.

Niemand had kunnen denken dat het spel dat in juli 2015 uitkwam voor PS4 en pc, en later ook speelbaar werd voor Xbox One, Mac en Linux zo’n gigantisch succes zou zijn hebben vandaag.

Buiten het feit dat het aantal spelers de kaap van 25 miljoen heeft overschreden, zijn er ook nog eens meer dan een miljard voetbalwedstrijden met deze door een raket aangedreven autootjes gespeeld in alle gamemodi. Omdat je waarschijnlijk graag wil weten welke gamemodi het populairst is hebben de makers dit voor jullie nog eens opgelijst in afzonderlijke percentages.

Natuurlijk heeft het bedrijf dit succes ook wel aan zichzelf te danken. Dit door af en toe gratis updates/DLC’s, nieuwe modi en veel meer aan het spel toe te voegen. Wie deze titel nog niet gespeeld heeft, raden we zeker aan dit eens te doen.