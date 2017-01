De laatste titel uit de Mass Effect-franchise verscheen ondertussen vijf jaar geleden. De nieuwste telg, Mass Effect Andromeda, is dan ook voor vele fans een grote verlossing. De releaseperiode stond tot enkele uren geleden nog steeds op 'lente 2017', maar daar is zonet verandering in gekomen.

Aaryn Flynn, de General Manager van BioWare, verkondigde namelijk dat Andromeda op 21 maart zal verschijnen in Noord-Amerika en twee dagen later (op 23 maart) in Europa. De release stond gekaderd voor deze lente, wat het mogelijk maakte voor de ontwikkelaar om de game pas in april of mei uit te brengen. De kerstperiode, waarin vele werknemers de game uitgebreid speelden, zorgde er naar eigen zeggen voor dat het vertrouwen er was om Andromeda reeds in maart aan het grote publiek te tonen. Hoera!