BioWare meldt ons in een tweet dat de titel, amper een maand voor de release, een gouden status krijgt. We krijgen ook een nieuwe Andromeda Initiative -trailer en de systeemvereisten voorgeschoteld.

Het ruimtespel is dus volledig klaar en kan verdeeld worden. Natuurlijk is een day one patch zeker niet uitgesloten. Fingers crossed…

Mass Effect: Andromeda has gone gold. pic.twitter.com/bNKIKNuErA — BioWare (@bioware) 24 februari 2017

Eerder vandaag gaven de makers ook een nieuwe Andromeda Initiative-trailer vrij en de langverwachte systeemvereisten. Het onderstaande filmpje doet vier nieuwe wapens uit de doeken. Wat deze wapens allemaal kunnen, kan je dus hieronder checken.

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10



PROCESSOR: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350



MEMORY: 8 GB RAM



VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB



HARD DRIVE: At least 55 GB of free space



DIRECTX: DirectX 11

RECOMMENDED SYSTEM REQUIREMENTS