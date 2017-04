Te lang gewacht bij de lancering van de Switch en daar nu spijt van? Wanhopig op zoek naar een Switch maar er geen kunnen vinden? Ren dan nu naar je favoriete (online) shop en reserveer deze Mario Kart 8 Deluxe Switch-bundel.

Bij launch van de Switch waren er geen bundels te vinden, maar daar komt bij de lancering van Mario Kart 8 Deluxe op 28 april dus blijkbaar verandering in. Toch als we de website van die Russische retailer mogen geloven.

Het ziet er naar uit dat de bundel de basis Switch-console in huis heeft, samen met een exemplaar van Mario Kart 8 Deluxe. Dat kunnen we alvast afleiden uit de verpakking die op diezelfde pagina stond te blinken.

Noteer echter dat er tijdens de Nintendo Direct-uitzending met geen woord gerept werd over deze bundel.

UPDATE: “The bundle is exclusive to Russia and there are no plans to bring it to other countries at this time,” zegt een Nintendoverantwoordelijke.